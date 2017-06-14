22-летнюю девушку сбили на улице Суворова

Днём во вторник, 13 июня, на перекрёстке улиц Суворова и Рылеева в Калуге под колёса Hyundai Accent попала 22-летняя девушка.

По предварительным данным ГИБДД, около 15:15 водитель легковушки поворачивал с Рылеева на Суворова налево на зелёный сигнал светофора. Пострадавшая девушка пересекала проезжую часть также на разрешающий сигнал.

У калужанки переломы ноги. Она попала в травматологию БСМП.

Фото: УГИБДД по Калужской области.