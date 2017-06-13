В Калуге спасли мужчину, два часа сидевшего на подоконнике

Во вторник, 13 июня, в калужскую полицию обратились жильцы общежития на улице Плеханова. Они сообщили, что их сосед ведёт себя неадекватно.

Как сообщают очевидцы в группе «Калуга жесть», мужчина сначала бил стёкла, а потом залез на подоконник и свесил ноги вниз. И только спустя два часа его удалось уговорить слезть.

- После долгих уговоров психолога МЧС, мужчина слез с окна и открыл дверь правоохранителям, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Калужской области.

Буянившего молодого человека передали бригаде «Скорой».