В Калуге спасли мужчину, два часа сидевшего на подоконнике

Во вторник, 13 июня, в калужскую полицию обратились жильцы общежития на улице Плеханова. Они сообщили, что их сосед ведёт себя неадекватно.
Как сообщают очевидцы в группе «Калуга жесть», мужчина сначала бил стёкла, а потом залез на подоконник и свесил ноги вниз. И только спустя два часа его удалось уговорить слезть.
- После долгих уговоров психолога МЧС, мужчина слез с окна и открыл дверь правоохранителям, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Калужской области.
Буянившего молодого человека передали бригаде «Скорой».
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