21-летняя девушка пострадала в аварии на улице Ленина

Вечером в понедельник, 12 июня, на улице Ленина в Калуге рядом с городской управой столкнулись «Рено Логан» и «Лада Приора».

По предварительным данным ГИБДД, водитель «Логана» врезался в остановившуюся на светофоре «Приору».

В аварии пострадала 21-летняя пассажирка «Лады». У девушки черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

Фото: УГИБДД по Калужской области.