Квадроцикл влетел в бетонное ограждение в Тарусе

В воскресенье, 11 июня, водитель квадроцикла не справился с управлением в Тарусе. На изгибе улицы Ефремова на мосту на слишком большой скорости он выехал на встречку и врезался в бетонный столб — ограждение моста.

В результате 38-летний водитель получил ушиб головы и колена.

Фото: УГИБДД по Калужской области.