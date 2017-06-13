Квадроцикл влетел в бетонное ограждение в Тарусе

В воскресенье, 11 июня, водитель квадроцикла не справился с управлением в Тарусе. На изгибе улицы Ефремова на мосту на слишком большой скорости он выехал на встречку и врезался в бетонный столб — ограждение моста.
В результате 38-летний водитель получил ушиб головы и колена.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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