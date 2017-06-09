Четыре человека пострадали в столкновении «Тойоты» и «Форда»

Вечером в четверг, 8 июня, на 251 километре трассы А-130 «Москва-Малоярославец-Рославль» столкнулись Toyota Land Cruiser Prado и Fors S-Max.
По предварительным данным ГИБДД, на встречку вылетел автомобиль «Тойота». За рулём находился 42-летний мужчина.
В ДТП пострадали предполагаемый виновник, а также три пассажира «Форда» - мужчины 56, 49 и 48 лет. Точные данные по аварии сейчас устанавливаются.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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