Четыре человека пострадали в столкновении «Тойоты» и «Форда»

Вечером в четверг, 8 июня, на 251 километре трассы А-130 «Москва-Малоярославец-Рославль» столкнулись Toyota Land Cruiser Prado и Fors S-Max.

По предварительным данным ГИБДД, на встречку вылетел автомобиль «Тойота». За рулём находился 42-летний мужчина.

В ДТП пострадали предполагаемый виновник, а также три пассажира «Форда» - мужчины 56, 49 и 48 лет. Точные данные по аварии сейчас устанавливаются.

Фото: УГИБДД по Калужской области.