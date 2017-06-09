Глас народа
Пятница, 09 июня
62.68 / 65.02
$ 55.79 / 58.04
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Происшествия

3-летний мальчик выпал из окна в Обнинске

09.06.2017 15:58 0 1088 Дмитрий Ивьев
3-летний мальчик выпал из окна в Обнинске

Вечером в четверг, 8 июня, в Обнинске из окна квартиры, расположенной на третьем этаже, выпал трёхлетний мальчик. К счастью, ребёнок выжил, его жизни ничего не угрожает, сообщили нам в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- По предварительным данным, мальчик воспитывается в полной семье иностранных граждан, приехавших на заработки, - отмечают в СК. - Ребенок находился в квартире с матерью, которая играла с сыном в комнате и периодически выходила на кухню для приготовления ужина. В очередной раз женщина на несколько минут вышла на кухню, а, вернувшись, увидела открытое окно и лежащего на земле ребенка.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: происшествие дети

Еще новости из рубрики «Происшествия»

В Калуге загорелось бывшее здание школы «Гармония» 09.06.2017 16:11

В Калуге пропала 16-летняя девушка 09.06.2017 16:08

Четыре человека пострадали в столкновении «Тойоты» и «Форда» 09.06.2017 15:10

Два большегруза разбились под Малоярославцем 09.06.2017 15:05

Шесть автобусов сгорели в гараже 09.06.2017 10:30

09.06.2017 16:34 330 21
08.06.2017 09:31 1952 19
08.06.2017 09:01 1508 24
Все народные новости →

Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

вт 20 июня, 19:00
Концерт группы Jazzatov band
Дом музыки
сб 01 июля, 10:00
Фестиваль "Стояние на реке Угре"
п. Полотняный Завод, музей
пт 21 июля, 10:30
Архстояние 2017
Никола-Ленивец
сб 11 ноября, 19:00
Концерт оркестра Гленна Миллера
Филармония

Для детей

сб 10 июня, 13:00
Познавательное шоу "Научная суббота"
Безумная лаборатория
сб 10 июня, 13:00
Детский праздник "День России"
Панорама, ТЦ
сб 10 июня, 14:00
Мастер-классы для детей
Дом мастеров
сб 10 июня, 14:00
Мастер-класс "Капкейки"
АртНуво, Художественная студия

Концерты

пт 09 июня, 21:00
Концерт StandUpShow
Паб Овертайм
сб 10 июня, 18:00
Отчётный концерт студии "Тодес"
Филармония
сб 10 июня, 18:00
Концерт "Латино"
Гостиные ряды
пн 12 июня, 19:34
Вечерний концерт/мастер-класс гитариста Вадима Симонова
Небо, антикафе

Кино

Чудо-женщина
Мумия
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Спасатели Малибу
Блоги компаний

Калужский филиал Россельхозбанка предоставил 1,3 млрд рублей льготных кредитов

31 мая 2017 09:08
Новости компаний

«Ростелеком» станет оператором Национальной биометрической платформы

Все лето – легкая цена на «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома»

Смартфон подключается к бизнес-процессам: новые мобильные сервисы «Ростелекома»

Журналист из Калуги стала победителем регионального этапа Международного конкурса журналистов в ЦФО

Новости Обнинска
Блоги

Юмор и флуд - Зима близко

Viktorch1311 02 июн 2017 22:15

Воиново поле's блог - Фестиваль "Воиново поле" 19-20 августа 2017

Воиново поле 01 июн 2017 13:55

ну и nafig? - Часовня, богатыри, бла-бла-бла...

nafig 15 мая 2017 21:02

ну и nafig? - Губернатор подарил свой сад администрации

nafig 29 апр 2017 15:46