3-летний мальчик выпал из окна в Обнинске

Вечером в четверг, 8 июня, в Обнинске из окна квартиры, расположенной на третьем этаже, выпал трёхлетний мальчик. К счастью, ребёнок выжил, его жизни ничего не угрожает, сообщили нам в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- По предварительным данным, мальчик воспитывается в полной семье иностранных граждан, приехавших на заработки, - отмечают в СК. - Ребенок находился в квартире с матерью, которая играла с сыном в комнате и периодически выходила на кухню для приготовления ужина. В очередной раз женщина на несколько минут вышла на кухню, а, вернувшись, увидела открытое окно и лежащего на земле ребенка.