11-летнюю девочку сбили в Калуге

Вечером в среду, 7 июня, на улице Грабцевское шоссе недалеко от поворота на аэропорт сбили 11-летнюю девочку.

Авария произошла около 17:50, сообщает региональное управление ГИБДД. По предварительным данным, 36-летний водитель SsangYong Actyon ехал со стороны центра. Школьница пересекала дорогу не по переходу.

У пострадавшей закрытый перелом ноги. Более точные данные по ДТП устанавливаются.