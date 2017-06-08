«Ауди» полыхал в Людиново

Вечером во вторник, 6 июня, в Людиново сгорел автомобиль «Ауди».

По сообщениям очевидцев, возгорание произошло из-за короткого замыкания. Примерно за 5 минут машину потушили сотрудники МЧС. Практически все сгораемые конструкции уничтожены.

- Когда проезжали мимо, видел только, как начинает гореть стойка между водительской и пассажирской дверью, - написал в «ВКонтакте» Сергей Аристов. – Странно, двери были открыты, возможно, проводка.

Фото: «Калуга жесть».