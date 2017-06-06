Вандалы сломали цветочные часы на «шарике»

Во вторник, 6 июня, демонтировали стрелки цветочных часов у монумента 600-летию Калуги.
- Их отправили в ремонт, - рассказал нам руководитель «Калугаблагоустройство» Сергей ИЛЬИНОВ. – Варвары взяли и сломали стрелки, продавили контактную пластину. И теперь часы не работают. Ремонт займёт время. Мастер сегодня ломал голову, как их отремонтировать. Ведь это штучный товар. Будут изготавливать.
Напомним, что в 2014 году часы подарили калужанам ко Дню города.
Фото: Владимир Ивкин.
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