Вандалы сломали цветочные часы на «шарике»

Во вторник, 6 июня, демонтировали стрелки цветочных часов у монумента 600-летию Калуги.

- Их отправили в ремонт, - рассказал нам руководитель «Калугаблагоустройство» Сергей ИЛЬИНОВ. – Варвары взяли и сломали стрелки, продавили контактную пластину. И теперь часы не работают. Ремонт займёт время. Мастер сегодня ломал голову, как их отремонтировать. Ведь это штучный товар. Будут изготавливать.

Напомним, что в 2014 году часы подарили калужанам ко Дню города.

Фото: Владимир Ивкин.