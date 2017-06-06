Две «Калины» столкнулись в Людиново

Вечером в понедельник, 5 июня, в Людиново на улице Маяковского столкнулись два автомобиля «Лада Калина».
- 36-летний водитель нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части дороги, что явилось причиной наезда на стоящую машину, - рассказали нам в УГИБДД по Калужской области.
В больницу попал сам предполагаемый виновник. У него сотрясение мозга.
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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