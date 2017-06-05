17-летний парень пострадал в перевернувшихся «Жигулях»

На дороге Вязьма – Калуга в Юхновском районе 2 июня перевернулись «Жигули».
Как рассказали нам в УГИБДД по Калужской области, авария произошла около 4 утра. Водитель зацепил обочину, попал в занос, и машина перевернулась.
У 24-летнего автомобилиста черепно-мозговая травма. 17-летний пассажир получил сотрясение мозга.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
|
Косуля выскочила на Киевскую трассу – пострадал ребёнок 05.06.2017 10:59
Фура насмерть сбила пешехода 05.06.2017 10:49
18-летнюю девушку сбили на улице Чичерина 02.06.2017 13:48
«Опель» сбил 11-летнюю девочку на «зебре» 02.06.2017 12:15
Внедорожник протаранил маршрутку на Зерновой 01.06.2017 15:26
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: