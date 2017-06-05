17-летний парень пострадал в перевернувшихся «Жигулях»

На дороге Вязьма – Калуга в Юхновском районе 2 июня перевернулись «Жигули».

Как рассказали нам в УГИБДД по Калужской области, авария произошла около 4 утра. Водитель зацепил обочину, попал в занос, и машина перевернулась.

У 24-летнего автомобилиста черепно-мозговая травма. 17-летний пассажир получил сотрясение мозга.

Фото: УГИБДД по Калужской области.