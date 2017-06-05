Двое детей сбежали из припаркованной машины

На прошлой неделе в Малоярославце пропали двое детей – 5-летний мальчик и 3-летняя девочка.
- В полицию обратился их отец, - рассказали нам в понедельник, 5 июня, в пресс-службе Управления Росгвардии по Калужской области. - Мужчина пояснил, что вышел в магазин на пару минут, автомобиль оставил открытым, а когда вернулся, детей в машине уже не было.
Спустя некоторое время сотрудники группы задержания вневедомственной охраны заметили детей. С ними всё в порядке.
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