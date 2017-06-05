Калужанин погиб, упав с балкона

В воскресенье, 4 июня, с балкона 8-го этажа дома на улице Кибальчича выпал 31-летний мужчина. От полученных телесных повреждений он скончался на месте.

Следственный комитет сейчас проводит проверку.

- По предварительным данным, ранее мужчина также взбирался на балкон и опасно передвигался по нему, находя это занятие забавным, - рассказали нам в калужском региональном управлении Следственного комитета. - По одной из версии, трагедия произошла из-за неосторожности самого потерпевшего. На момент случившегося он находился в состоянии алкогольного опьянения и самостоятельно вышел на балкон квартиры, в которой проживал.

Кроме него в квартире также находились его мать и девушка.