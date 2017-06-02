Кафе сгорело в Ермолино

В ночь на пятницу, 2 июня, на площади Ленина в Ермолино сгорело кафе.
Возгорание произошло около 3:30, рассказали в ГУ МЧС по Калужской области. Огонь удалось ликвидировать примерно за 30 минут.
По предварительным данным, причиной возгорание могло стать короткое замыкание. Точные данные сейчас устанавливаются.
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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