Глас народа
Пятница, 02 июня
61.88 / 64.53
$ 55.48 / 57.58
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Происшествия

Кафе сгорело в Ермолино

02.06.2017 13:25 2 264 Дмитрий Ивьев
Кафе сгорело в Ермолино

В ночь на пятницу, 2 июня, на площади Ленина в Ермолино сгорело кафе.

Возгорание произошло около 3:30, рассказали в ГУ МЧС по Калужской области. Огонь удалось ликвидировать примерно за 30 минут.

По предварительным данным, причиной возгорание могло стать короткое замыкание. Точные данные сейчас устанавливаются.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: происшествие мчс пожар

Еще новости из рубрики «Происшествия»

18-летнюю девушку сбили на улице Чичерина 02.06.2017 13:48

«Опель» сбил 11-летнюю девочку на «зебре» 02.06.2017 12:15

Внедорожник протаранил маршрутку на Зерновой 01.06.2017 15:26

Игрушечная кобра устроила массовый переполох 01.06.2017 15:08

«Хендай» протаранил «девятку» на дамбе 01.06.2017 14:20

02.06.2017 13:42 164 2
02.06.2017 12:31 387 16
01.06.2017 21:34 715 16
Все народные новости →

Комментарии читателей: 2 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 03 июня, 11:00
Фестиваль "Лето в городе"
Гостиные ряды
ср 07 июня, 20:00
Концерт "Руки вверх!"
Ледовый дворец "Космос"
сб 01 июля, 10:00
Фестиваль "Стояние на реке Угре"
п. Полотняный Завод, музей
сб 11 ноября, 19:00
Концерт оркестра Гленна Миллера
Филармония

Для детей

сб 03 июня, 10:00
Соревнование Jokers Junior Bike Battle
Калуга
сб 03 июня, 10:30
Мастер-классы для детей
Дом мастеров
сб 03 июня, 12:00
Праздник "В гостях у сказки"
Алекспарк, Парк развлечений

Концерты

пт 02 июня, 18:00
Концерт "Поколение NEXT"
Гостиные ряды
пн 05 июня, 11:00
Детский мюзикл "Маленькая Баба Яга"
Дом музыки
вт 06 июня, 19:00
Концерт фольклорных ансамблей
Дом музыки
ср 07 июня, 19:00
Концерт группы "Машина Времени"
Арена КТЗ, ДК

Кино

Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Спасатели Малибу
Подводная эра
СПАРК. Герой Вселенной
Блоги компаний

Калужский филиал Россельхозбанка предоставил 1,3 млрд рублей льготных кредитов

31 мая 2017 09:08
Новости компаний

Журналист из Калуги стала победителем регионального этапа Международного конкурса журналистов в ЦФО

Нюансы торговли в Рождественский период

Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению основного периода ЕГЭ-2017 в Калужском регионе

Филиал «Калугаэнерго» 30 мая устранил все последствия шторма

Новости Обнинска
Блоги

Воиново поле's блог - Фестиваль "Воиново поле" 19-20 августа 2017

Воиново поле Вчера 13:55

ну и nafig? - Часовня, богатыри, бла-бла-бла...

nafig 15 мая 2017 21:02

ну и nafig? - Губернатор подарил свой сад администрации

nafig 29 апр 2017 15:46

megathrone's блог - Мифы об СССР

megathrone 21 апр 2017 19:56