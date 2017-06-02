«Опель» сбил 11-летнюю девочку на «зебре»

В четверг, 1 июня, водитель Opel Antara сбила 11-летнюю девочку на трассе А130 в районе деревни Шумятино Малоярославецкого района. По предварительным данным ГИБДД, школьница переходила дорогу по «зебре».
Ребёнок в результате аварии испугался настолько, что прибывшие медики диагностировали у девочки ситуационный невроз. Её госпитализировали.
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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