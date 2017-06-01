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«Хендай» протаранил «девятку» на дамбе

01.06.2017 14:20 1 1038 Алёна Павлова
«Хендай» протаранил «девятку» на дамбе

Вечером в среду, 31 мая, фургон Hyundai «догнал» ВАЗ 2109 на въезде на дамбу Яченского водохранилища. По предварительной версии ГИБДД, водитель грузовика не соблюдал необходимую дистанцию.

От удара водитель «девятки» получил сотрясение головного мозга. Его на месте ДТП осмотрели медики.

Фото: УГИБДД по Калужской области.


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Тэги: дтп происшествие

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