Внедорожник протаранил маршрутку на Зерновой

В среду, 31 мая, внедорожник Mitsubishi Pajero, по предварительным данным ГИБДД, выезжал со двора на улице Зерновой в Калуге, не уступил дорогу микроавтобусу Ford Transit и врезался в него.

Микроавтобус ехал по маршруту № 63 «25-я Школа – 3-я Больница».

В результате пострадала сидевшая в середине салона 72-летняя пассажирка. Ее доставили в областную больницу с ушибом плеча.

Фото: УГИБДД по Калужской области.