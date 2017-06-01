Внедорожник протаранил маршрутку на Зерновой

В среду, 31 мая, внедорожник Mitsubishi Pajero, по предварительным данным ГИБДД, выезжал со двора на улице Зерновой в Калуге, не уступил дорогу микроавтобусу Ford Transit и врезался в него.
Микроавтобус ехал по маршруту № 63 «25-я Школа – 3-я Больница».
В результате пострадала сидевшая в середине салона 72-летняя пассажирка. Ее доставили в областную больницу с ушибом плеча.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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