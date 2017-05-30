Вокзал на Гагарина оцепили из-за забытой коробки

Около 13:00 во вторник, 30 мая, в Калуге полиция оцепила здания автовокзала на улице Гагарина. В дежурную часть поступил звонок о бесхозной коробке.
Всех людей вывели на улицу. Около часа вход в здание был закрыт, но потом нашёлся хозяин коробки. В ней находились его личный вещи. Сейчас мужчину опрашивают полицейские, рассказали нам в УМВД по Калужской области.
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