Вокзал на Гагарина оцепили из-за забытой коробки

Около 13:00 во вторник, 30 мая, в Калуге полиция оцепила здания автовокзала на улице Гагарина. В дежурную часть поступил звонок о бесхозной коробке.

Всех людей вывели на улицу. Около часа вход в здание был закрыт, но потом нашёлся хозяин коробки. В ней находились его личный вещи. Сейчас мужчину опрашивают полицейские, рассказали нам в УМВД по Калужской области.