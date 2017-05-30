Женщину насмерть сбили в Ермолино

Поздно вечером в понедельник, 29 мая, в Ермолино под колёсами ВАЗ-2104 погибла 55-летняя женщина.
По предварительным данным ГИБДД, водитель легковушки скрылся с места аварии. Подробности сейчас выясняются.
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