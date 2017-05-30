«Жигули» сгорели после столкновения с бензовозом

Днём в понедельник, 29 мая, в Жуковском районе на трассе «Москва – Малоярославец - Рославль» столкнулись бензовоз и «Жигули».

По предварительным данным ГИБДД, водитель большегруза «догнал» легковушку. После столкновения «Жигули» загорелись.

У 53-летнего водителя «Жигулей» ушиб грудной клетки.

Фото: УГИБДД по Калужской области.