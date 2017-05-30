Водитель «Жигулей» погиб, врезавшись в припаркованную «Тойоту»

Днём в понедельник, 29 мая, в Обнинске произошла авария, в которой погиб 71-летний мужчина.
За рулём «Жигулей» он ехал по улице Любого и врезался в припаркованную «Тойоту». В этот момент в салоне иномарки никого не было, рассказали нам в дорожной полиции.
Водитель «пятёрки» скончался до приезда «Скорой».
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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