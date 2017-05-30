Ураган повалил деревья и оставил без света четыре района

Вечером в понедельник, 29 мая, ураган обрушился на Москву. Более 160 человек пострадали, 11 погибли. Затронула стихия и Калужскую область.
В четырёх районах – Жуковском, Боровском, Тарусском и Малоярославецком – из-за падения деревьев на линии электропередачи жители остались без света. Работы по восстановлению продолжались до поздней ночи, сообщает региональное ГУ МЧС. Пока нет информации, во все ли населенные пункты вернулось электричество.
Дерево упало на пешеходную дорожку в Центральном парке культуры и отдыха.
На улице Первомайской дерево повредило две припаркованные машины.
На Телевизионной дерево упало на козырёк подъезда. К счастью, никто не пострадал.
На дороге Калуга – Мужачи пути автомобилистам перегородили сразу восемь упавших деревьев, сообщают очевидцы в соцсетях.
Некоторым калужанам сильный дождь был в радость. Видео в наших «Народных новостях» выложил пользователь Kidmartians.
Фото: Марина Бернацкая и «Калуга жесть».
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