Глас народа
Вторник, 30 мая
62.09 / 64.29
$ 55.53 / 57.63
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Происшествия

Ураган повалил деревья и оставил без света четыре района

30.05.2017 09:06 5 2743 Дмитрий Ивьев

Вечером в понедельник, 29 мая, ураган обрушился на Москву. Более 160 человек пострадали, 11 погибли. Затронула стихия и Калужскую область.

В четырёх районах – Жуковском, Боровском, Тарусском и Малоярославецком – из-за падения деревьев на линии электропередачи жители остались без света. Работы по восстановлению продолжались до поздней ночи, сообщает региональное ГУ МЧС. Пока нет информации, во все ли населенные пункты вернулось электричество.

Дерево упало на пешеходную дорожку в Центральном парке культуры и отдыха.

На улице Первомайской дерево повредило две припаркованные машины.

На Телевизионной дерево упало на козырёк подъезда. К счастью, никто не пострадал.

На дороге Калуга – Мужачи пути автомобилистам перегородили сразу восемь упавших деревьев, сообщают очевидцы в соцсетях.

Некоторым калужанам сильный дождь был в радость. Видео в наших «Народных новостях» выложил пользователь Kidmartians.

Фото: Марина Бернацкая и «Калуга жесть».


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: происшествие ураган

Еще новости из рубрики «Происшествия»

«Жигули» сгорели после столкновения с бензовозом 30.05.2017 11:22

Водитель «Жигулей» погиб, врезавшись в припаркованную «Тойоту» 30.05.2017 10:08

Женщину насмерть сбили в Ермолино 30.05.2017 09:50

38-летняя калужанка заперлась в кабинете врача 29.05.2017 15:24

Мотоциклист разбился, врезавшись в бетонную клумбу 29.05.2017 14:01

29.05.2017 21:12 525 7
29.05.2017 18:13 286 2
29.05.2017 16:36 476 0
Все народные новости →

Комментарии читателей: 5 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 03 июня, 11:00
Фестиваль "Лето в городе"
Гостиные ряды
ср 07 июня, 20:00
Концерт "Руки вверх!"
Ледовый дворец "Космос"
сб 01 июля, 10:00
Фестиваль "Стояние на реке Угре"
п. Полотняный Завод, музей
сб 11 ноября, 19:00
Концерт оркестра Гленна Миллера
Филармония

Для детей

чт 01 июня, 12:00
День защиты детей
Центральный парк культуры и отдыха
чт 01 июня, 17:00
Программа "Весёлые приключения с клоунессой"
Дело в Соусе, кафе
сб 03 июня, 10:00
Соревнование Jokers Junior Bike Battle
Калуга
сб 03 июня, 12:00
Праздник "В гостях у сказки"
Алекспарк, Парк развлечений

Концерты

вт 30 мая, 19:00
Концерт "Танцует планета! Планета, танцуй!"
Филармония
чт 01 июня, 18:00
концерт "Должны смеяться дети"
Филармония
чт 01 июня, 11:00
Шоу для детей "Парад ударных инструментов"
Дом музыки
пт 02 июня, 18:00
Концерт "Поколение NEXT"
Гостиные ряды

Кино

Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Трио в перьях
Большой
Стражи Галактики. Часть 2
Блоги компаний

Калужский филиал Россельхозбанка расширяет сотрудничество с ведущими застройщиками региона

Вчера 14:39
Новости компаний

Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению основного периода ЕГЭ-2017 в Калужском регионе

В Калужской области назвали лучших работодателей 2016 года

Должники возместят по судам филиалу «Калугаэнерго» 115 млн. рублей

Кто такие маркетмейкеры на рынке Форекс

Новости Обнинска
Блоги

ну и nafig? - Часовня, богатыри, бла-бла-бла...

nafig 15 мая 2017 21:02

ну и nafig? - Губернатор подарил свой сад администрации

nafig 29 апр 2017 15:46

megathrone's блог - Мифы об СССР

megathrone 21 апр 2017 19:56

Юмор и флуд - В глаза мне смотри! (с)

Viktorch1311 13 апр 2017 21:10