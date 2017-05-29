Подросток попал под колёса «Нексии»

16-летнего подростка сбили в Жуковском районе на дороге между Белоусово и Жуковом.

По предварительным данным ГИБДД, 26 мая около 10:00 школьник пересекал проезжую часть и попал под колёса «Дэу Нексия». Авария произошла в 90 метрах от пешеходного перехода.

У пострадавшего сотрясение мозга.

Фото: УГИБДД по Калужской области.