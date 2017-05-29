Подросток попал под колёса «Нексии»

16-летнего подростка сбили в Жуковском районе на дороге между Белоусово и Жуковом.
По предварительным данным ГИБДД, 26 мая около 10:00 школьник пересекал проезжую часть и попал под колёса «Дэу Нексия». Авария произошла в 90 метрах от пешеходного перехода.
У пострадавшего сотрясение мозга.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
|
Смертельная авария под Калугой попала на видео 29.05.2017 12:14
Женщина погибла в столкновении «Тойоты» и «Киа» 29.05.2017 11:17
85-летнюю женщину сбили в Калуге 26.05.2017 14:20
Три подростка разбились на мотоцикле 26.05.2017 11:01
«Волга» перевернулась на дороге Вязьма-Калуга 26.05.2017 10:15
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: