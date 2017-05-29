Взрыв баллона разрушил несколько гаражей, погиб мужчина

Днём в субботу, 27 мая, в Кремёнках Жуковского района в одном из гаражных кооперативов произошёл взрыв.

Как сообщает ГУ МЧС по Калужской области, взорвался газовый баллон. Причины произошедшего сейчас устанавливаются.

Взрывной волной разрушено несколько соседних гаражей. С места происшествия в больницу с серьёзными травмами доставили 43-летнего мужчину. Позже, как рассказали нам в УМВД по Калужской области, он скончался.

Очевидцы в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте» пишут, что в результате взрыва перевернулась машина, припаркованная на улице возле гаражей.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.