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85-летнюю женщину сбили в Калуге

26.05.2017 14:20 2 873 Дмитрий Ивьев
85-летнюю женщину сбили в Калуге

Днём в четверг, 25 мая, на перекрёстке улиц Суворова и Герцена в Калуге сбили 85-летнюю женщину.

По предварительным данным ГИБДД, она переходила дорогу на «зелёный», а водитель в этот момент поворачивал налево – с Суворова на Герцена.

У пострадавшей пенсионерки множественные переломы ноги.


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Тэги: дтп происшествие

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