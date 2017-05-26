85-летнюю женщину сбили в Калуге

Днём в четверг, 25 мая, на перекрёстке улиц Суворова и Герцена в Калуге сбили 85-летнюю женщину.
По предварительным данным ГИБДД, она переходила дорогу на «зелёный», а водитель в этот момент поворачивал налево – с Суворова на Герцена.
У пострадавшей пенсионерки множественные переломы ноги.
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