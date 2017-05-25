«БМВ» и «Лада» столкнулись на улице Рылеева

Вечером в среду, 24 мая, на перекрёстке улиц Рылеева и Дзержинского в Калуге столкнулись два автомобиля – «БМВ 3181» и «Лада Калина».
По предварительным данным ГИБДД, «БМВ» двигался по улице Дзержинского, а «Калина» - по улице Рылеева. На перекрёстке водитель иномарки не пропустил «Ладу».
Водитель и пассажир «Лады» получили ушибы.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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