«БМВ» и «Лада» столкнулись на улице Рылеева

Вечером в среду, 24 мая, на перекрёстке улиц Рылеева и Дзержинского в Калуге столкнулись два автомобиля – «БМВ 3181» и «Лада Калина».

По предварительным данным ГИБДД, «БМВ» двигался по улице Дзержинского, а «Калина» - по улице Рылеева. На перекрёстке водитель иномарки не пропустил «Ладу».

Водитель и пассажир «Лады» получили ушибы.

Фото: УГИБДД по Калужской области.