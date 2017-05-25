На Дзержинского иномарки не поделили перекрёсток

Ночью в среду, 24 мая, в Калуге в районе дома № 1/46 по улице Дзержинского произошло ДТП.
- По предварительной информации, водитель Toyota Camry двигался по улице Дзержинского со стороны улицы Рылеева, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с Mitsubishi Lancer, двигавшемся по улице Плеханова со стороны улицы Георгиевской. В результате ДТП пострадали двое - водитель и пассажир Mitsubishi.
Водитель с закрытым перелом правого бедра, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга направлен в нейрохирургическое отделение БСМП. Пассажир отделался ушибами мягких тканей головы, после осмотра и оказания помощи был отпущен домой.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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