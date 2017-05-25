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Калужанин вышел в окно с 5 этажа

25.05.2017 15:00 8 2074 Елена Французова
Калужанин вышел в окно с 5 этажа

В среду, 24 мая, около 18:00 в районе дома № 11 по улице Кубяка с 5 этажа упал 26-летний мужчина. В тяжёлом состоянии – с множественными переломами и ушибами - его доставили в реанимацию областной больницы.

- Он нигде не работал, неоднократно привлекался к административной ответственности за ссоры с матерью, - рассказали нам в пресс-службе УМВД по Калужской области. - В этот день у них снова произошёл конфликт. На место была вызвана полиция. Сотрудники правоохранительных органов звонили в квартиру, но им никто не открывал. Тогда на место были вызваны сотрудники МЧС. Услышав, что замок вскрывают, поняв, что встречу с полицией не избежать, мужчина решил спуститься с 5 этажа по дереву. Но сорвался вниз.


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Тэги: происшествие

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