Калужанин вышел в окно с 5 этажа

В среду, 24 мая, около 18:00 в районе дома № 11 по улице Кубяка с 5 этажа упал 26-летний мужчина. В тяжёлом состоянии – с множественными переломами и ушибами - его доставили в реанимацию областной больницы.

- Он нигде не работал, неоднократно привлекался к административной ответственности за ссоры с матерью, - рассказали нам в пресс-службе УМВД по Калужской области. - В этот день у них снова произошёл конфликт. На место была вызвана полиция. Сотрудники правоохранительных органов звонили в квартиру, но им никто не открывал. Тогда на место были вызваны сотрудники МЧС. Услышав, что замок вскрывают, поняв, что встречу с полицией не избежать, мужчина решил спуститься с 5 этажа по дереву. Но сорвался вниз.