Ночью сгорел «Мерседес»

В четверг, 25 мая, в 1:35 в деревне Барденево Малоярославецкого района загорелся микроавтобус Mercedes.

- Огнём уничтожены все сгораемые конструкции автомобиля, - сообщили нам в ГУ МЧС по Калужской области. – Никто не пострадал.

Предварительная причина пожара – неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.