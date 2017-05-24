В Калуге водитель сбил пешехода и скрылся

Около 23:35 во вторник, 23 мая, на улице Дальней в Калуге сбили 39-летнего мужчину.

Водитель с места происшествия скрылся, рассказали нам в УГИБДД по Калужской области. Марка машины и личность автомобилиста устанавливаются.

Пострадавший отделался ссадинами.