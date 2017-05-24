Мотоциклист попал в реанимацию после ночной аварии

Во вторник, 23 мая, около 00:30 в деревне Тешевичи Кировского района разбился мотоциклист на Racer RC200-C5B.
По предварительным данным ГИБДД, 36-летний водитель не правильно выбрал скорость движения и перевернулся.
Мужчина попал в реанимацию районной больницы с ушибом головного мозга и переломами ребер.
|
Троллейбус, «Мазда» и «Форд» столкнулись на площади Победы 24.05.2017 12:42
Троих детей сбили за день 23.05.2017 17:02
Появилось видео, как женщину на самокате сбили в Калуге 23.05.2017 10:07
На Московской «Рено» смял скутер с двумя подростками 23.05.2017 10:02
«Нива» сбила троих мужчин, протаранила иномарку и влетела в столб 22.05.2017 17:11
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: