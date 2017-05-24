Мотоциклист попал в реанимацию после ночной аварии

Во вторник, 23 мая, около 00:30 в деревне Тешевичи Кировского района разбился мотоциклист на Racer RC200-C5B.

По предварительным данным ГИБДД, 36-летний водитель не правильно выбрал скорость движения и перевернулся.

Мужчина попал в реанимацию районной больницы с ушибом головного мозга и переломами ребер.