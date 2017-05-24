На водителя «Пазика» завели уголовное дело за опасные перевозки

В Калужской области возбудили уголовное дело в отношении водителя пассажирского автобуса, работавшего на маршруте «Ермолино - Балабаново».

- По версии следствия, водитель автобуса ПАЗ пренебрегал требованиями безопасности пассажиров, - рассказали нам в среду, 24 мая, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Так, одно из колес автобуса было неустановленного образца, не соответствовало предъявляем требованиям по качеству резины и диаметру. Данное нарушение было выявлено сотрудниками ГИБДД, водитель был привлечен к административной ответственности. Однако нарушение исправлено не было, и опасные перевозки продолжались.

Расследование сейчас продолжается. Водителю грозит штраф до 300 тысяч рублей. Исправительный работы либо даже лишение свободы сроком до 2 лет.