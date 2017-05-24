На водителя «Пазика» завели уголовное дело за опасные перевозки

В Калужской области возбудили уголовное дело в отношении водителя пассажирского автобуса, работавшего на маршруте «Ермолино - Балабаново».
- По версии следствия, водитель автобуса ПАЗ пренебрегал требованиями безопасности пассажиров, - рассказали нам в среду, 24 мая, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Так, одно из колес автобуса было неустановленного образца, не соответствовало предъявляем требованиям по качеству резины и диаметру. Данное нарушение было выявлено сотрудниками ГИБДД, водитель был привлечен к административной ответственности. Однако нарушение исправлено не было, и опасные перевозки продолжались.
Расследование сейчас продолжается. Водителю грозит штраф до 300 тысяч рублей. Исправительный работы либо даже лишение свободы сроком до 2 лет.
|
Троллейбус, «Мазда» и «Форд» столкнулись на площади Победы 24.05.2017 12:42
Мотоциклист попал в реанимацию после ночной аварии 24.05.2017 12:27
Пропала 76-летняя женщина 24.05.2017 11:19
На Терепце нашли труп мужчины 24.05.2017 09:36
Троих детей сбили за день 23.05.2017 17:02
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: