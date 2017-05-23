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Троих детей сбили за день

23.05.2017 17:02 0 339 Дмитрий Ивьев
Троих детей сбили за день

В понедельник, 22 мая, в Калужской области в авариях пострадали трое детей.

Утром на перекрёстке улиц Степана Разина и Салтыкова-Щедрина в Калуге под колёса «Ситроена» попал 14-летний мальчик. Он переходил дорогу на зелёный сигнал светофора. Автомобилист в этом момент совершал поворот налево. У школьника ушибы и ссадины.

Около 12:15 в Малоярославце на улице Карла Маркса водитель «Дэу» наехал на 8-летнего мальчика, который пересекал дорогу по «зебре». У ребёнка подозрение на сотрясение головного мозга.

А в Обнинске на дублёре проспекта Ленина примерно в 21:40 «Ниссан» сбил 11-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть недалеко от перехода.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.


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Тэги: дтп происшествие

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