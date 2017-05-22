Главная > Новости > Происшествия

«Нива» сбила троих мужчин, протаранила иномарку и влетела в столб

22.05.2017 17:11 1 415 Елена Французова
«Нива» сбила троих мужчин, протаранила иномарку и влетела в столб

В воскресенье, 21 мая, в 3:50 на улице Кирова в Малоярославце произошло ДТП.

- По предварительной информации, 26-летний водитель «Нивы», двигаясь по  улице Гагарина, не справился с управлением и сбил троих пешеходов, стоявших на парковке, - сообщили нам в УГИБДД по Калужской области.

После этого машина влетела в припаркованный там же Hyundai Terracan. Иномарку отбросило на металлические ворота. А «Нива» врезалась в столб.

Как сообщает пресс-служба ОМВД России по Малоярославецкому району, пострадали пешеходы – мужчины 30, 33 и 34 лет. Все они доставлены в травматологическое отделение районной больницы с травмами различной степени тяжести.

Более точные обстоятельства ДТП устанавливаются.

Фото: «Типичный Малоярославец».


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: дтп происшествие

Еще новости из рубрики «Происшествия»

Появилось видео ДТП с «перевёртышем» на улице Кирова 22.05.2017 12:19

На Плеханова сбили женщину с самокатом 22.05.2017 11:33

В Калуге «Ниссан» протаранил столб – пострадал водитель 22.05.2017 10:17

«Киа» перевернулся на улице Кирова, «Хендай» - на Грабцевском шоссе 22.05.2017 10:03

В Калуге сбили 7-летнего велосипедиста 22.05.2017 09:35

Комментарии читателей: 1 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

пн 22 мая, 19:00
Фестиваль"Мир гитары - 2017"
Калуга
ср 07 июня, 20:00
Концерт "Руки вверх!"
Ледовый дворец "Космос"

Для детей

вс 28 мая, 15:00
Детские мастер-классы
Дюшес, Кафе-чайхана

Концерты

пн 22 мая, 19:00
Фестиваль"Мир гитары - 2017"
Калуга
чт 25 мая, 18:00
Концерт "Когда на улице весна..."
Гостиные ряды
пт 26 мая, 18:00
Концерт "Путешествие в страну Светофорию"
Гостиные ряды
сб 27 мая, 16:00
Концерт арт-проекта "Мужской голос"
Мажор, бар

Кино

Трио в перьях
Чужой: Завет
Большой
Стражи Галактики. Часть 2
Блоги компаний

Россельхозбанк предоставил 63 млрд рублей льготных кредитов

Сегодня 09:47
Новости компаний

Кто такие маркетмейкеры на рынке Форекс

Филиал «Калугаэнерго» готов к пожароопасному периоду

«Ростелеком» назначен единственным исполнителем по выполнению работ по развитию инфраструктуры электронного правительства

Финансовые затраты при торговле на Форекс

Новости Обнинска
Блоги

ну и nafig? - Часовня, богатыри, бла-бла-бла...

nafig 15 мая 2017 21:02

ну и nafig? - Губернатор подарил свой сад администрации

nafig 29 апр 2017 15:46

megathrone's блог - Мифы об СССР

megathrone 21 апр 2017 19:56

Юмор и флуд - В глаза мне смотри! (с)

Viktorch1311 13 апр 2017 21:10