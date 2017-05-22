«Нива» сбила троих мужчин, протаранила иномарку и влетела в столб

В воскресенье, 21 мая, в 3:50 на улице Кирова в Малоярославце произошло ДТП.
- По предварительной информации, 26-летний водитель «Нивы», двигаясь по улице Гагарина, не справился с управлением и сбил троих пешеходов, стоявших на парковке, - сообщили нам в УГИБДД по Калужской области.
После этого машина влетела в припаркованный там же Hyundai Terracan. Иномарку отбросило на металлические ворота. А «Нива» врезалась в столб.
Как сообщает пресс-служба ОМВД России по Малоярославецкому району, пострадали пешеходы – мужчины 30, 33 и 34 лет. Все они доставлены в травматологическое отделение районной больницы с травмами различной степени тяжести.
Более точные обстоятельства ДТП устанавливаются.
Фото: «Типичный Малоярославец».
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