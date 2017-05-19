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Дети провалились в люк в городском парке

19.05.2017 16:29 7 1918 Елена Французова
Дети провалились в люк в городском парке

В четверг, 18 мая, около 15:00 в городском парке 1812 года в Малоярославце в люк фонтана упали двое детей - 7 и 3 лет.

- Люк был прикрыт. 3-летний ребёнок встал на крышку, подбежала его сестра, хотела его увести. В итоге крышка перевернулась, и оба ребенка упали в дыру глубиной 1,5-2 метра, - пишет в группе «Типичный Малоярославец» Марина Артамонова.

Как оказалось, дети гуляли с мамой. Женщина в этот момент укачивала младшего ребёнка в коляске.

- Мать детей подбежала в ту же секунду, но не смогла одна отодвинуть крышку. На помощь подбежали работники ресторана, - добавляет Марина.  

По предварительной информации, дети отделались испугом и царапинами.

- Со слов работников ресторана, которые были рядом и помогали доставать детей, это далеко не первый случай, как с детьми, так и со взрослыми, просто никто никуда не обращался, - пишет Лоретта Алексеева.

В тот же день люк прикрыли деревянным поддоном. Позже обещают закрыть его крышкой.


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Тэги: происшествие дети

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