Цех мебельной фабрики полыхал в Ермолино

В пятницу, 19 мая, в 10:55 поступило сообщение о пожаре на мебельной фабрики в Ермолино.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, сгорел цех лакировки, в котором делали детские кроватки.

- С огнём удалось справиться к 12:14, – рассказали нам в ГУ МЧС по Калужской области. - Никто не пострадал. Причина пожара и сумма ущерба устанавливаются.

Фото: «Типичный Обнинск».