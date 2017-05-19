Цех мебельной фабрики полыхал в Ермолино

В пятницу, 19 мая, в 10:55 поступило сообщение о пожаре на мебельной фабрики в Ермолино.
Как сообщают очевидцы в соцсетях, сгорел цех лакировки, в котором делали детские кроватки.
- С огнём удалось справиться к 12:14, – рассказали нам в ГУ МЧС по Калужской области. - Никто не пострадал. Причина пожара и сумма ущерба устанавливаются.
Фото: «Типичный Обнинск».
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