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В Калуге сгорело похоронное бюро

18.05.2017 10:02 9 2856 Елена Французова
В Калуге сгорело похоронное бюро

В среду, 17 марта, около 21:30 загорелось похоронное бюро на улице Максима Горького. С огнём спасатели справились за полчаса. В результате пожара никто не пострадал.

- Уничтожены сгораемые конструкции имущества, повреждены стены, внутренняя отделка, потолок, - рассказали нам в ГУ МЧС по Калужской области.

Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при изготовлении электрооборудования.

Фото: «Калуга жесть».


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Тэги: происшествие

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