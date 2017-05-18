В Калуге сгорело похоронное бюро

В среду, 17 марта, около 21:30 загорелось похоронное бюро на улице Максима Горького. С огнём спасатели справились за полчаса. В результате пожара никто не пострадал.
- Уничтожены сгораемые конструкции имущества, повреждены стены, внутренняя отделка, потолок, - рассказали нам в ГУ МЧС по Калужской области.
Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при изготовлении электрооборудования.
Фото: «Калуга жесть».
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