Водитель «Лады» протаранил гараж

Около 18:10 в среду, 17 мая, на улице Сосновый Бор в селе Льва Толстого Дзержинского района произошла авария с участием ВАЗ 21093.
Как рассказали нам в УГИБДД по Калужской области, 23-летний водитель не справился с управлением и врезался в гараж.
Автомобилиста отвезли в больницу с ушибами и ссадинами.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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