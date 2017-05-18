Водитель «Лады» протаранил гараж

Около 18:10 в среду, 17 мая, на улице Сосновый Бор в селе Льва Толстого Дзержинского района произошла авария с участием ВАЗ 21093.

Как рассказали нам в УГИБДД по Калужской области, 23-летний водитель не справился с управлением и врезался в гараж.

Автомобилиста отвезли в больницу с ушибами и ссадинами.

Фото: УГИБДД по Калужской области.