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В Калуге из троллейбуса выпала пассажирка

17.05.2017 11:40 11 2063 Дмитрий Ивьев
В Калуге из троллейбуса выпала пассажирка

Днём во вторник, 16 мая, на улице Генерала Попова в Калуге из троллейбуса выпала 80-летняя пассажирка.

По предварительным данным ГИБДД, 25-летний водитель начал движение от остановки в тот момент, когда пенсионерка выходила из троллейбуса с задней площадки.

Пострадавшую женщину отвезли в областную больницу. У неё ушиб мягких тканей головы.

Фото: УГИБДД по Калужской области.


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Тэги: дтп происшествие

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