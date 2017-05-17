В Калуге из троллейбуса выпала пассажирка

Днём во вторник, 16 мая, на улице Генерала Попова в Калуге из троллейбуса выпала 80-летняя пассажирка.
По предварительным данным ГИБДД, 25-летний водитель начал движение от остановки в тот момент, когда пенсионерка выходила из троллейбуса с задней площадки.
Пострадавшую женщину отвезли в областную больницу. У неё ушиб мягких тканей головы.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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