Два 18-летних парня погибли в перевернувшейся машине

Вечером во вторник, 16 мая, в Людиново на улице 3-го Интернационала вылетел в кювет и перевернулся автомобиль «Тойота Корона».
По предварительным данным ГИБДД, за рулём машины находился 18-летний парень. Он и 18-летний пассажир погибли на месте.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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