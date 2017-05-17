Два 18-летних парня погибли в перевернувшейся машине

Вечером во вторник, 16 мая, в Людиново на улице 3-го Интернационала вылетел в кювет и перевернулся автомобиль «Тойота Корона».

По предварительным данным ГИБДД, за рулём машины находился 18-летний парень. Он и 18-летний пассажир погибли на месте.

Фото: УГИБДД по Калужской области.