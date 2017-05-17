В центре Калуги утащили столб

Вечером во вторник, 16 мая, на перекрёстке улиц Достоевского и Рылеева в Калуге столкнулись два автомобиля. Один из них вылетел на тротуар и погнул дорожный знак.

Через несколько часов после аварии столб, на котором стоял знак, попытался доломать какой-то мужчина. Фото в социальной сети «ВКонтакте» выложил Иван Новицкий.

По снимкам нельзя установить, удалось ли пешеходу задуманное. Однако утром в среду столба на тротуаре не было. Там остались лишь погнутые знаки.