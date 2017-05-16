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2-летний малыш выпал из окна квартиры на четвёртом этаже

16.05.2017 15:27 14 4997 Оксана КОЛОСОВА
2-летний малыш выпал из окна квартиры на четвёртом этаже

Следственный комитет РФ по Калужской области проводит процессуальную проверку по факту выпадения из окна двухлетнего мальчика. ЧП произошло 11 мая в посёлке Товарково Дзержинского района. Ребёнок выпал из окна квартиры на 4 этаже.

- По предварительным данным, мальчик воспитывается в полной, благополучной многодетной семье. У него есть сестра-близнец и брат дошкольного возраста, - сообщает во вторник, 16 мая, пресс-служба Следственного комитета. – На момент происшествия дети играли в комнате. Дома с ними находилась бабушка – она была на кухне. Предположительно, малыш самостоятельно подставил пуфик, забрался на подоконник и открыл окно.

О произошедшем бабушка узнала от старшего внука. Он прибежал на кухню и на ломаном детском языке рассказал, что случилось. Потерпевшего доставили в больницу, где ему оказались необходимую медицинскую помощь. У малыша перелом ключицы, его жизни ничего не угрожает.

Как отмечают в СКР по Калужской области, происшествия, связанные с выпадением детей из окон, случаются, как правило, в весенне-летний период. В большинстве случаев дети погибают.

Фото: СК по Калужской области.


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Тэги: происшествие дети

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