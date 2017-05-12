«Киа» не пропустила «Опель» на перекрёстке Рылеева и Достоевского

В пятницу утром, 12 мая, две иномарки столкнулись на перекрестке улиц Рылеева и Достоевского.
По предварительным данным ГИБДД, автомобиль Opel Corsa ехал по главной дороге, но машина Kia Cee'd , двигавшаяся по второстепенной, не пропустила «Опель».
В результате столкновения пострадали обе женщины, управлявшие иномарками. У водительницы «Киа» - ушиб кисти, у сидевшей за рулем «Опеля» автоледи — сотрясение головного мозга и ушиб головы.
Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.
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