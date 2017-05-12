Грузовик «собрал» легковушки на Гагаринском мосту

В пятницу утром, 12 мая, при въезде на Гагаринский мост столкнулись три машины. По предварительной версии калужского ГИБДД, авария произошла из-за несоблюдения дистанции. Легковые автомобили Opel и Toyota остановились на красный сигнал светофора, а водитель грузовика затормозить не успел и «собрал» легковые машины.
В результате столкновения никто не пострадал. Движение по мосту было затруднено, но поскольку ДТП произошло после утреннего часа пик, крупной пробки не возникло.
Машины рассчитывают растащить в районе полудня.
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