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Иномарка «сыграла в бильярд»: три машины разбиты, у пассажирки маршрутки сломан нос

12.05.2017 11:17 4 1469 Елена Французова
Иномарка «сыграла в бильярд»: три машины разбиты, у пассажирки маршрутки сломан нос

В четверг, 11 мая, около 10 утра в Боровске произошло ДТП с участием трёх машин. 

- По предварительной информации, 56-летний водитель Geely MK Cross, двигаясь по улице Коммунистической в сторону площади Ленина, не обеспечил постоянного контроля за движением своего автомобиля и выехал на встречную полосу, - сообщает УГИБДД России по Калужской области. 

В результате произошло столкновение  Geely MK Cross с маршрутным автобусом FIAT FST. В свою очередь 62-летний водитель FIAT FST въехал в стоящую в  попутном направлении Ладу. 

Пострадала 68-летняя пассажирка маршрутки. У неё закрытый перелом костей носа без смещения. 

После оказания помощи женщина была отпущена домой. 


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