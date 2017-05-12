Иномарка «сыграла в бильярд»: три машины разбиты, у пассажирки маршрутки сломан нос

В четверг, 11 мая, около 10 утра в Боровске произошло ДТП с участием трёх машин.

- По предварительной информации, 56-летний водитель Geely MK Cross, двигаясь по улице Коммунистической в сторону площади Ленина, не обеспечил постоянного контроля за движением своего автомобиля и выехал на встречную полосу, - сообщает УГИБДД России по Калужской области.

В результате произошло столкновение Geely MK Cross с маршрутным автобусом FIAT FST. В свою очередь 62-летний водитель FIAT FST въехал в стоящую в попутном направлении Ладу.

Пострадала 68-летняя пассажирка маршрутки. У неё закрытый перелом костей носа без смещения.

После оказания помощи женщина была отпущена домой.