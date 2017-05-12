В Калуге на перекрёстке сбили 48-летнего мужчину

В четверг, 11 мая, в 14:58 в Калуге в районе дома № 38 по улице Дзержинского сбили пешехода.



- По предварительной информации, 24-летний водитель Ford, двигаясь по улице Дзержинского в сторону улицы Марата, на нерегулируемом перекрёстке не предоставил преимущество и сбил 48-летнего мужчину, - сообщает УГИБДД России по Калужской области.

Пешехода с закрытым переломом правого бедра госпитализировали в отделение травматологии областной больницы.

Фото: УГИБДД России по Калужской области.