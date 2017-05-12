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В Калуге на перекрёстке сбили 48-летнего мужчину

12.05.2017 11:09 3 1264 Елена Французова
В Калуге на перекрёстке сбили 48-летнего мужчину

В четверг, 11 мая, в 14:58  в Калуге в районе дома № 38 по улице Дзержинского сбили пешехода.
 
- По предварительной информации, 24-летний водитель Ford, двигаясь по улице  Дзержинского в сторону улицы Марата, на нерегулируемом перекрёстке не предоставил преимущество и сбил 48-летнего мужчину, - сообщает УГИБДД России по Калужской области. 

Пешехода с закрытым переломом правого бедра госпитализировали в отделение травматологии областной больницы.

Фото: УГИБДД России по Калужской области.


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