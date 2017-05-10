Женщина разбилась насмерть, спасая подругу, повисшую на подоконнике

В Кирове из окна квартиры на 4 этаже выпали две 30-летние женщины, об этом 7 мая сообщили очевидцы в соцсетях. Одна из них разбилась насмерть, вторая доставлена в больницу.
- 30-летние женщины выпивали. Хозяйка квартиры собралась сходить и купить ещё спиртного. Однако сожитель её не пустил. Тогда женщина вышла в окно, зацепилась за подоконник и повисла,- сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета. – Подруга бросилась её спасать.
Но в итоге обе женщины выпали с 4-го этажа. Хозяйка квартиры выжила, а вот её подруга скончалась на месте.
«ВКонтакте» местные жители пишут, что выжившая чувствует себя хорошо.
- Сломана рука в двух местах, ходит отлично и разговаривает, как ни в чем не бывало, - пишет Ольга Фирсова в соцсети.
|
Лобовое столкновение на М3: один погиб, семь ранены 10.05.2017 09:48
Сбитый на переходе пенсионер попал в реанимацию в Калуге 05.05.2017 15:47
«Хендай» протаранил «Ладу» на Зерновой 05.05.2017 11:43
«Нива Шевроле» прокувыркалась по дороге и свалилась в кювет 04.05.2017 11:34
Бойцовская собака напала на 7-летнюю девочку в песочнице 03.05.2017 16:36
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: