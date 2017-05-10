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Женщина разбилась насмерть, спасая подругу, повисшую на подоконнике

10.05.2017 13:56 8 3562
Женщина разбилась насмерть, спасая подругу, повисшую на подоконнике

В Кирове из окна квартиры на 4 этаже выпали две 30-летние женщины, об этом 7 мая сообщили очевидцы в соцсетях. Одна из них разбилась насмерть, вторая доставлена в больницу.

- 30-летние женщины выпивали. Хозяйка квартиры собралась сходить и купить ещё спиртного. Однако сожитель её не пустил. Тогда женщина вышла в окно, зацепилась за подоконник и повисла,- сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета. – Подруга бросилась её спасать.
Но в итоге обе женщины выпали с 4-го этажа. Хозяйка квартиры выжила, а вот её подруга скончалась на месте. 

 «ВКонтакте» местные жители пишут, что выжившая чувствует себя хорошо.

- Сломана рука в двух местах, ходит отлично и разговаривает, как ни в чем не бывало, - пишет Ольга Фирсова в соцсети.  


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Тэги: происшествие

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