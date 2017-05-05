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Сбитый на переходе пенсионер попал в реанимацию в Калуге

05.05.2017 15:47 14 1299
Сбитый на переходе пенсионер попал в реанимацию в Калуге

66-летнего мужчину сбил неизвестный водитель на перекрестке Энгельса-Тульской в Калуге в четверг, 4 мая. Пенсионер переходил дорогу на зеленый сигнал светофора, а автомобиль  поворачивал на перекрестке и не пропустил пожилого мужчину. В результате ДТП старик с травмой бедра был госпитализирован в реанимацию. 

В тот же день в Калуге под колесами машины оказалась 15-летняя девочка. Она перебегала дорогу в неположенном месте на улице Чичерина, когда её сбил автомобиль Dodge Caravan. Ребенок самостоятельно обратился в детскую больницу, медики диагностировали ушибы и после оказания помощи отпустили подростка домой. 

Схема ДТП с участием пенсионера.

Схема ДТП с участием ребёнка.


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Тэги: происшествие авария дтп

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