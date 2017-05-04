Калужанин купил себе поддельные женские права

В понедельник, 1 мая, на Правом берегу за нарушение правил дорожного движения был остановлен автомобиль Nissan Primera. Водитель предъявил документы.

- При проверке по базам данных выяснилось, что представленное водительское удостоверение числится на имя жительницы Московской области, - сообщает в четверг, 4 мая, ОГИБДД УМВД России по Калуге.

Для дальнейшего разбирательства сотрудники ГИБДД доставили мужчину в полицию.

24-летний водитель пояснил, что прошел обучение в автошколе, но сдавать экзамены у него не было времени. Поэтому он купил поддельное водительское удостоверение в Москве.

В отношении калужанина возбуждено уголовное дело. Ведётся расследование.