Калужанин купил себе поддельные женские права

В понедельник, 1 мая, на Правом берегу за нарушение правил дорожного движения был остановлен автомобиль Nissan Primera. Водитель предъявил документы.
- При проверке по базам данных выяснилось, что представленное водительское удостоверение числится на имя жительницы Московской области, - сообщает в четверг, 4 мая, ОГИБДД УМВД России по Калуге.
Для дальнейшего разбирательства сотрудники ГИБДД доставили мужчину в полицию.
24-летний водитель пояснил, что прошел обучение в автошколе, но сдавать экзамены у него не было времени. Поэтому он купил поддельное водительское удостоверение в Москве.
В отношении калужанина возбуждено уголовное дело. Ведётся расследование.
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