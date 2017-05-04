«Нива Шевроле» прокувыркалась по дороге и свалилась в кювет

В среду, 3 мая, 43-летняя женщина-водитель не справилась с управлением «Нивы Шевроле» на 26 км дороги Козельск-Киреевское-Чернышенко.
Машина опрокинулась на проезжую часть, а затем вылетела в кювет на противоположной стороне дороги. Управлявшая машиной женщина доставлена в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом позвоночника с повреждением головного мозга и рваными ранами.
В тот же день, по данным МЧС, на 7 километре соединительной дороги между Калугой и Киевской трассой в районе Анненок в кювет вылетела другая «Нива Шевроле» . Спасатели сообщают об одном пострадавшем, но тяжесть его травм не уточняют.
Фото: УГИБДД по Калужской области
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